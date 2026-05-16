В Перми на месте бывшего зоопарка нашли могилу основателя Ботанического сада

В Перми археологи ведут раскопки на территории Архиерейского подворья, на месте, где располагался старый зоопарк. После освобождения территории здесь планируется создать зону отдыха с Яблоневым садом и построить часовню в память о выдающихся горожанах, погребённых в этом месте. С конца XVIII века на кладбище обрели вечный покой более 500 именитых пермяков.

Среди них — доктор Фёдор Граль, градоначальник Иван Любимов, родственники Сергея Дягилева, герои Отечественной войны 1812 года. Одним из последних, в 1927 году, здесь был похоронен профессор Александр Генкель — основатель Ботанического сада при Пермском университете. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Сотрудники Камской археологической экспедиции в ходе полевых работ обнаружили захоронение, которое, предположительно, принадлежит именно Александру Генкелю. Археологические изыскания ведутся с прошлой осени с целью определить точные границы некрополя. Ранее учёным уже удалось очертить около десяти захоронений и найти один старинный надгробный памятник — он принадлежал архиерейскому секретарю Дмитрию Попову.

Ранее в Норвегии археологи исследовали крупный курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили внутри остатки корабля длиной около 20 метров. Исследования показывают, что традиция погребения в ладьях у скандинавов возникла раньше, чем предполагалось. Ранее подобные примеры находили в Англии, например, курган в Саттон-Ху, датированный 600–625 годами. Находка помогает заполнить временной пробел между ранними британскими захоронениями и более поздними скандинавскими курганами VIII и IX веков.