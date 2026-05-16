Блогер Эдвард Бил проехался по Патриаршим прудам на диване

Блогер Эдвард Бил прокатился по Патриаршим прудам на необычном транспорте — диване, который был установлен на два электросамоката. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Вместе с Билом на диване находился его знакомый. Конструкция двигалась по проезжей части среди автомобилей, из-за чего движение на участке оказалось затруднено. За импровизированным транспортом выстроился ряд машин. Блогера намерены привлечь к ответственности.

