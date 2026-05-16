Мечта мизантропа: В Калуге обнаружили остановку для одного человека

Необычную остановку общественного транспорта для одного человека заметили жители Калуги. Об этом сообщило издание «Подъём».

Деревянную постройку горожане обнаружили за пожарной частью в 3-м Академическом проезде. Одни предположили, что её установили пожарные, «чтобы не мокнуть под дождём». Другие назвали остановку «мечтой мизантропа».

В управлении архитектуры и градостроительства Калуги изданию пояснили, что объект разместили на участке, собственность на который не разграничена. Такие места подлежат освобождению от неправомерно поставленных сооружений.

«Нестационарный объект (деревянная постройка), расположенная по адресу: г. Калуга, 3-й Академический проезд, за пожарной частью, установлен на земельном участке, собственность на который не разграничена, без правоустанавливающих документов на земельный участок», — рассказали в ведомстве.

Чиновники добавили, что постройку включили в перечень объектов, подлежащих демонтажу. Сейчас проводят мероприятия по её сносу.

