Взрыв прогремел в районе израильского Бет-Шемеша к западу от Иерусалима

Мощный взрыв прогремел в районе израильского города Бет-Шемеш к западу от Иерусалима. Об этом сообщили местные очевидцы и СМИ.

В районе Бет-Шемеша под Иерусалимом прогремел мощный взрыв. Видео © X / Mario Nawfal

Очевидцы утверждают, что зарево от взрыва видно за десятки километров. Экстренные службы не подпускают к месту происшествия. По официальной версии властей, речь идёт о контролируемом подрыве неразорвавшейся иранской ракеты. Местные жители пишут, что никаких предупреждений о предстоящем подрыве они не получали.

Ранее сильный взрыв произошёл в иранском городе Чабахар на юге страны. Инцидент случился во время уничтожения неразорвавшихся боеприпасов. Специализированные службы ликвидировали снаряды, оставшиеся после периода активных боевых действий между Ираном и США. До этого агентство сообщало о мощном хлопке в городе на побережье Персидского залива, не приводя других подробностей. Информации о пострадавших или разрушениях после инцидента не поступало. Чабахар — первый глубоководный порт Ирана, расположенный на юго-востоке страны.