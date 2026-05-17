16 мая, 22:27

Оборонная компания Tomer назвала причину взрыва к западу от Иерусалима

Tomer: Взрыв в Бейт-Шемеше оказался запланированным испытанием

Мощный взрыв, который вечером прогремел возле израильского города Бейт-Шемеш, оказался запланированным испытанием государственной оборонной компании Tomer. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление фирмы.

Взрыв раздался в субботу вечером неподалёку от Бейт-Шемеша, расположенного в окрестностях Иерусалима. Компания Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов, выступила с заявлением. Представители фирмы пояснили, что речь идёт о заранее запланированном эксперименте. Они подчеркнули, что провели его в соответствии с планом.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в районе израильского города Бет-Шемеш к западу от Иерусалима. Об этом сообщили местные очевидцы и СМИ. Очевидцы утверждали, что зарево от взрыва видно за десятки километров. Экстренные службы не подпускали к месту происшествия.

Обложка © X / Mario Nawfal

Антон Голыбин
