В Konami заявили о прекращении поддержки eFootball в России

Японская корпорация Konami официально объявила о прекращении предоставления доступа к своему футбольному симулятору eFootball для игроков из России и Белоруссии. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте компании.

«15 июня 2026 года в 6:00 (UTC) (9:00 по мск) мы прекратим предоставление услуг в России и Белоруссии. Мы благодарим всех игроков за их огромную поддержку. Мы бы не смогли достичь столького без вас», — сказано в заявлении разработчиков.

Konami — японская корпорация, основанная Кагемасой Кодзуки в 1969 году в Осаке. На заре своего существования компания занималась ремонтом и прокатом музыкальных автоматов, однако со временем превратилась в одного из мировых лидеров по производству видеоигр.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к популярным иностранным видеоиграм. В ведомстве заявили, что оснований для блокировки Battlefield, FIFA и других проектов в России сейчас нет. Такой ответ прозвучал после сообщений о судебных исках к крупным зарубежным студиям — разработчикам игр.