17 мая, 00:04

Начался массовый вброс фейковых видео прилётов по крымской инфраструктуре

В Крыму началась массовая рассылка поддельных видео о якобы ударах по инфраструктуре полуострова. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков. Своё сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

По словам Крючкова, злоумышленники используют клоны реальных телеграм-каналов, которые работают на информационном поле Крыма. Дубли начали создавать с 1 апреля. Схема простая: враг создаёт точные копии оригинальных каналов, копирует посты вместе с рекламой, а затем в нужный момент начинает публиковать собственный контент. После этого идёт массовая рассылка по администраторам и чатам.

Крючков призвал всех внимательно относиться к подобным рассылкам. Единственный способ избежать дезинформации — доверять только официальным источникам.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о публикации британскими СМИ ложных материалов о бойцах спецоперации. По его мнению, эти сообщения появились после того, как всплыла информация о проблемах в рядах Вооружённых сил Украины. Боуз связал публикации с попыткой отвлечь внимание от реальной ситуации. Британские СМИ публикуют «безумную ложь о русских» со ссылкой на украинскую разведку. Журналист назвал эти материалы недостоверными и подчеркнул, что они формируют искажённую картину. По его словам, подобные действия выглядят «постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво».

