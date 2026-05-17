Роналду с «Аль-Насром» проиграл в финале второй азиатской Лиги чемпионов

В финале второй азиатской Лиги чемпионов саудовский «Аль-Наср» потерпел поражение от японского клуба «Гамба Осака» со счётом 0:1. Единственный гол соперники забили во втором тайме. 41-летний нападающий Криштиану Роналду провёл весь матч на поле, но не сумел отметиться результативными действиями, а его команда так и не смогла отыграться.

Это поражение стало для португальского форварда 14-м упущенным титулом с момента его перехода в «Аль-Наср» в 2023 году. За это время он так и не выиграл ни одного клубного трофея. Последний раз Роналду становился чемпионом в составе «Ювентуса» — в 2021 году он завоевал Кубок Италии. С тех пор его победная серия на клубном уровне прервана.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин развеял миф о полной самоотверженности звёзд футбола. По его словам, даже такие именитые игроки, как Криштиану Роналду, позволяют себе отступления от строгих диет и могут употреблять алкоголь. Карпин отметил, что у спортсменов, как и у всех, бывают «разгрузочные дни».