Расчёты ПВО сбили ещё 12 украинских дронов, летевших на столицу

Системы противовоздушной обороны сбили ещё 12 украинских беспилотников, летевших на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число перехваченных дронов составило 52 БПЛА.

«Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он. До этого Собянин сообщил о трёх сбитых дронах.

А ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что обе автозаправочные станции в Энергодаре прекратили работу из-за постоянных атак Вооружённых сил Украины. Дроны ВСУ атакуют как мирное население, так и объекты инфраструктуры, сообщил он. Обе автозаправочные станции повреждены и не работают. Глава «Росатома» не уточнил, когда это произошло и возможно ли их восстановить.