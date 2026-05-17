Расчёты ПВО с 16 на 17 мая сбили 92 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны ликвидировали ещё девять украинских беспилотников на подлёте к Москве, общее число уничтоженных беспилотников достигло 92. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в Белгородской области жительница Шебекино обратилась за медицинской помощью после детонации украинского дрона. У пострадавшей диагностирована минно-взрывная травма, она госпитализирована. В то же время в Грайвороне от детонации БПЛА в трёх частных домах выбиты окна и перебита газовая труба. Кроме того, в ещё одном домовладении загорелась кровля.