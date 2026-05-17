В Японии произошёл крупный пожар в храме Дайходзи
Обложка © X / Colonel Otaku Gatekeeper
В японском городе Такаока произошёл крупный пожар на территории храма Дайходзи. Об этом сообщил телеканал NHK.
Пожар в храме Дайходзи. Видео © X / Colonel Otaku Gatekeeper
Возгорание охватило сразу несколько построек храмового комплекса. По данным телеканала, огонь быстро распространился по зданиям. Для тушения на место направили около 20 пожарных расчётов. Спасательные службы продолжают работу в районе происшествия.
