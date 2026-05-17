Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 03:58

Спасатели обследовали 11 км подъездов к тропам в поисках Усольцевых

Обложка © VK / КГКУ «Спасатель»

Обложка © VK / КГКУ «Спасатель»

В Кутурчинском Белогорье продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в сентябре 2025 года. 16 мая спасатели обследовали 23 километра, сообщили в Красноярском поисково-спасательном отряде «Спасатель».

«16 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжили поиски трёх человек в районе деревни Кутурчин. За сутки спасателями было обследовано 11 километров подъездов к тропам, 12 кв. километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Поиски результатов не дали, пропавшие граждане не найдены», — говорится в сообщении.

Стали известны новые сроки возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых
Стали известны новые сроки возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых

Ранее стало известно, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» при поисках пропавшей семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье сделает упор на скальные образования. Каменные зоны — самое сложное испытание для поисковиков. Они расположены высоко, поэтому нужно разбить лагерь прямо на возвышенности. Главная задача отряда — дождаться, пока сойдёт снег, и тогда можно будет исследовать ключевые участки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar