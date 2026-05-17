В Аргентине ограбили дом призёра Олимпиады экс-теннисиста дель Потро

В Аргентине неизвестные ограбили знаменитого теннисиста, победителя Открытого чемпионата США и двукратного призёра Олимпийских игр Хуана Мартина дель Потро. Об инциденте сообщает портал TyC Sports. Злоумышленники разбили стекло и пробрались в дом спортсмена в городе Тандиль в ночь на пятницу, когда хозяина не было на месте.

Грабители унесли кубки, медали и другие памятные вещи, которые были тесно связаны со спортивной карьерой теннисиста. Следствие не исключает, что нападение было тщательно спланировано: преступники, вероятно, заранее знали планировку дома и распорядок дня его обитателей. Личности подозреваемых пока не установлены, похищенные предметы не обнаружены. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

Напомним, дель Потро сейчас 37 лет. Из-за травмы он не выходил на корт с февраля 2022 года. Попытка вернуться ради выступления на US Open в 2023 году не удалась — продолжить карьеру помешало здоровье. Аргентинец завоевал 22 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, включая победу на US Open в 2009 году. В 2018 году он поднимался на третье место в мировом рейтинге. В его активе — серебро Олимпиады-2016 и бронза Игр-2012. В ноябре 2025 года дель Потро был номинирован на включение в Международный зал теннисной славы.

Также недавно жертвой вооружённого ограбления в собственном доме стал польский защитник «Порту» Ян Беднарек. Инцидент произошёл вечером 8 мая, когда футболист вернулся домой после ужина с семьёй в ресторане. Внутри он обнаружил трёх злоумышленников, которые стали угрожать поляку и его близким ножом. Преступники похитили двое часов Rolex стоимостью около 150 тысяч евро. Сам спортсмен и его семья не пострадали.