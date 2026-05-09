Футболиста «Порту» Беднарека ограбили в собственном доме в Португалии

Польский защитник «Порту» Ян Беднарек стал жертвой вооружённого ограбления в собственном доме в районе Фоз. Об этом сообщает Correio da Manhã.

Инцидент произошёл вечером 8 мая, когда футболист вернулся домой после ужина с семьёй в ресторане. Внутри он обнаружил трёх злоумышленников, которые стали угрожать поляку и его близким ножом.

Преступники похитили двое часов Rolex стоимостью около 150 тысяч евро. Сам спортсмен и его семья не пострадали. Полиция Порту начала расследование.

Ранее сообщалось, что дом Елены Терешковой, дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, ограбили в Щёлковском районе Подмосковья. Неизвестный пробрался в дом и похитил водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Хозяйка заметила пропажу 9 апреля.