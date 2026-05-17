17 мая, 05:04

В аэропорту Махачкалы действует план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты были сняты в четырёх аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Согласно объявлению ведомства, временные меры на приём и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах: Шереметьево, Жуковский (Раменское), Краснодар (Пашковский), Ярославль (Туношна). Кроме того, авиагавани Внуково и Домодедово на фоне ограничений принимают рейсы по согласованию с органами.

В то же время ограничения на полёты введены в Махачкале (Уйташ). Кроме того, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности  использования маршрутов воздушного движения  в/из Калининграда.

Собянин: За сутки силы ПВО отразили атаку свыше 120 БПЛА на Москву

А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 556 украинских дронов над 15 российскими регионами и акваториями двух морей за ночь. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областей, а также Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Тимур Хингеев
