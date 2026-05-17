17 мая, 05:09

На территории аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника

Обложка © Life.ru

В аэропорту Шереметьево в Химках зафиксировано падение фрагментов беспилотника. Информацию об этом в воскресенье 17 мая опубликовала пресс-служба воздушной гавани.

Обломки лежат за пределами зон, где обслуживают пассажиров и воздушные суда. Оперативные службы приступили к работе на месте инцидента, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Жертв и разрушений рядом с аэропортом нет. В пассажирских терминалах обстановка оценивается как спокойная. Обслуживание пассажиров и самолётов продолжается в стандартном режиме.

Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено более 500 украинских дронов над российскими регионами

Напомним, ранее сообщалось, что при атаке украинских дронов на Московский регион три человека погибли и 17 пострадали. За последние сутки силы противовоздушной обороны сбили более 120 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

