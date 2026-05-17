В Химках беспилотник врезался в многоэтажный дом

В подмосковных Химках украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом сообщила глава города Инна Федотова.

«На улице Кудрявцева в Старых Химках БПЛА попал в многоквартирный дом. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Федотова добавила, что после попадания БПЛА начался пожар, повреждены несколько квартир.

Также микрорайоне Старбеево в результате атаки беспилотника погибла женщина. БПЛА упал на частный дом. Федотова выразила соболезнования близким погибшей и заверила, что им окажут всю необходимую помощь. Также в результате атаки ещё один человек пострадал, его госпитализировали в Химкинскую клиническую больницу.

В микрорайоне Подрезково на улице Северная выбило окна в многоквартирном доме. Обошлось без жертв. На месте развернут оперативный штаб, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что обломки дрона упали на территории аэропорта Шереметьево. Никто не пострадал. Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили над регионами России более 500 БПЛА.