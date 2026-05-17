Вышел из машины и погиб: Грузовик насмерть сбил водителя на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло утром в Коченёвском районе Новосибирской области. Водителя легковушки, остановившегося на трассе из-за поломки, сбил грузовик. Об этом сообщили в МВД по региону.

В Новосибирской области водитель погиб под колёсами грузовика на трассе.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 7:55 на 1420-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». За рулём грузового автомобиля «Ситрак» находился мужчина 1975 года рождения. Во время движения он наехал на пешехода, который находился возле своей машины. Погибшим оказался водитель Toyota Opa 1972 года рождения. Ранее он был вынужден остановиться на трассе из-за технической неисправности автомобиля.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Опа» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

