Без переносов и по строгим стандартам: В Подмосковье ввели новые правила ремонта домов

В Подмосковье обновили систему капитального ремонта жилых домов, вводя жёсткие сроки выполнения и усиленный контроль качества. Контракты теперь заключаются на срок не более одного года с обязательным завершением работ до 31 декабря. Перед началом ремонта старые дома проходят дополнительное обследование, а поставки лифтового оборудования перевели на единый долгосрочный контракт. Об этом сообщает 360.ru.

Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев подчеркнул, что каждый этап ремонта строго регламентирован: от обследования и экспертизы до завершения работ и сдачи исполнительной документации. Кроме того, в одном контракте теперь не более пяти домов, что позволяет лучше контролировать процесс и ускорять его выполнение.

«У нас есть совершенно чёткие сроки: когда должны быть акты обследования, когда нужно зайти в экспертизу, выйти на стройку, завершить работы и сдать исполнительную документацию. Весь жизненный цикл сейчас расписан буквально по шагам», — отметил министр.

В Жуковском примером работы по новым стандартам стал дом № 47 на улице Чкалова: здесь практически полностью обновили крышу, водосточную систему и утепляют чердак. Параллельно в доме № 25 утепляют фасад, заделывая пустоты в кирпичной кладке и нанося слой ваты под декоративное покрытие.

Жители отмечают, что ремонт идёт быстрее и организованнее, чем ранее. В целом в 2026 году в Московской области планируется капитально отремонтировать более двух тысяч многоквартирных домов.

Ранее в Госдуме предупредили, что мошенники выдумали новую схему обмана граждан, связанную с капитальным ремонтом и обещаниями автоматического списания долгов. Аферисты звонят и предлагают людям законно убрать строку капремонта из платёжки.