Нейросети, фотошоп и «экс-консул»: как визовый центр в Казахстане развёл россиян на 5 млн рублей

Визовый центр в Казахстане обманул десятки россиян с помощью поддельных документов. О расследовании сообщает SHOT.











Мошенническая схема действовала больше трёх лет. Граждане обращались в компанию Visa Support, расположенную на территории Казахстана. Среди клиентов были медийные личности и популярные блогеры.

Посетителям почти сразу предлагали внести дополнительную плату. Якобы это повышало вероятность одобрения американской визы. Некоторые переводили по 150 тысяч рублей.

Затем людям начинали направлять приглашения и прочие бумаги. Их изготавливали при помощи нейросетей и графических редакторов. Одного из работников центра вынуждали представляться «бывшим консулом». Он успокаивал заявителей и просил подождать.

Ожидание затягивалось на три-четыре месяца. После этого клиентам объявляли о мнимом отказе из США. Деньги назад не возвращали. По предварительным подсчётам, пострадали около 30 человек, пытавшихся получить разрешение на въезд в Штаты. Совокупный урон оценивается приблизительно в 5 миллионов рублей.

В отдельных ситуациях персонал организации пытался лишить визы тех, кто уже прошёл все процедуры, рассказала блогер Gensуха (Наталья Бердникова). В своих соцсетях она сообщила, что сотрудники Visa Support бурно отреагировали на её успех. Во внутренних чатах обсуждался план «забанить» девушку и аннулировать её документ.

