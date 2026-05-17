Минтранс: Более 50 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, уточнив, что минувшей ночью и ранним утром 17 мая на запасные аэродромы из-за ограничений перенаправили 51 самолёт.

Причиной стали временно вводимые ограничения на использование воздушного пространства на фоне атаки беспилотников. В ведомстве подчеркнули: такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов, и это — приоритет.

Сейчас Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют в обычном режиме. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы.

По информации Ространснадзора, на вылет более двух часов задержаны 32 рейса. Для помощи пассажирам задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы переведены на усиленный режим.

В терминалах сохраняется спокойная обстановка. На месте работают инспекторы надзорного органа.

В случае задержек авиакомпании обязаны предоставлять услуги в рамках федеральных авиационных правил. Регламентирована выдача напитков и питания, а также организация размещения в гостинице.

Ранее в районе аэропорта Шереметьево в Химках зафиксировали падение фрагментов беспилотника. Обломки оказались за пределами зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На место сразу прибыли оперативные службы для проверки территории и обеспечения безопасности.