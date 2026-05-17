Перебои с наличной валютой в обменниках: Экономист рассказал, стоит ли сейчас покупать доллары

Россияне снова активно скупают доллары на фоне укрепления рубля, но оснований для паники нет, поскольку курс остаётся стабильным, а большинству граждан наличная валюта не жизненно необходима. Об этом рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, декан экономического факультета Московского филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

В мае рубль заметно окреп: доллар опускался ниже ₽73, что вызвало перебои с наличной валютой в обменниках и повышение спредов. По данным ЦБ, в апреле россияне приобрели наличных долларов и евро на ₽108 млрд — на треть больше, чем в марте. Экономист объяснил, что нехватка валюты носит технический характер и не сигнализирует о скорой девальвации.

«Резкое усиление спроса при ограниченном предложении — обычная реакция, но это не значит, что завтра всё обрушится», — указал он.

По словам Головецкого, укрепление рубля носит временный характер. Во втором полугодии 2026 года ожидается ослабление валюты: базовый прогноз Банка России предполагает курс доллара 90–95 ₽ к концу года, с учётом цен на нефть, ключевой ставки, санкций и бюджетной политики. Резких скачков курса в рамках базового сценария не прогнозируется.

Часть россиян покупает доллары как запас на поездки за границу, где наличная валюта всё ещё востребована. Другие рассматривают валюту как консервативный способ «зафиксировать» сбережения. Головецкий отметил, что важнее правильно распределять активы.

«Не стоит хранить все средства в одной валюте. Рублёвые депозиты сейчас дают двузначную доходность и часто выигрывают у валютной наличности. Разумная диверсификация остаётся ключом к сохранению капитала», — заключил он.

Напомним, что 11 мая доллар впервые с февраля 2023 года опустился ниже 74 рубля — до 73,7 руб. После временной приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года ключевым ориентиром для рубля стал китайский юань.