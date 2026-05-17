Проиграл, но заставил страдать: Медведев устроил Синнеру пытку на турнире в Риме

17 мая, 09:04

Обложка © ТАСС / Andy Wong / АР

Российский теннисист Даниил Медведев впечатлил мир своей игрой на турнире в Риме, хотя и проиграл Яннику Синнеру в трёх сетах. Этот матч стал одним из украшений соревнований, заявил в беседе с 360.ru советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

«Если Медведев будет играть так же уверенно, как против Синнера, у него есть хорошие шансы на «Ролан Гаррос». В Риме он меня приятно удивил: хорошо двигался и контролировал игру», — отметил Чесноков.

Нынешняя форма Медведева значительно лучше прошлогодней. С таким уровнем мастерства россиянин способен на яркие победы и в дальнейшем. Теннисист сейчас входит в топ-6 лучших в этом виде спорта, указал эксперт.

По его словам, Медведев может стать серьёзной проблемой для спортсменов высочайшего класса.

Два дня борьбы и дождь: Медведев уступил Синнеру в полуфинале «Мастерса»

Полуфинальный поединок в Риме между Янником Синнером и Даниилом Медведевым привлёк внимание зрителей не только самой борьбой на корте, но и необычным поведением первой ракетки мира во время матча. Экс-чемпионка US Open–2015 Флавия Пеннетта предположила, что у спортсмена могла быть паническая атака.

