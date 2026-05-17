Около 18 тысяч компаний закрылись в Чехии из-за отсутствия русских туристов

В Карловарском крае Чехии за последние шесть лет прекратили работу 17 872 компаний на фоне сокращения туристического потока, в том числе из России. Об этом следует из данных статистического управления страны, которые изучило РИА «Новости».

Снижение деловой активности совпало с резким падением числа российских туристов. Если в 2019 году регион посетили более 83 тысяч граждан РФ, то к 2025 году их число снизилось до 6,3 тысячи. Наиболее резкое сокращение числа компаний зафиксировано в 2023 году — тогда закрылись 8 853 субъекта. Этот период совпал с последствиями пандемии и продолжающимся снижением туристического потока.

В результате экономика региона, традиционно ориентированного на курортный туризм, столкнулась с заметным спадом деловой активности.

