Главы ряда стран мира поздравили президента Казахстана Токаева с 73-летием

Президенты и главы правительств нескольких государств поздравили Касым‑Жомарта Токаева с днём рождения. Об этом проинформировала пресс‑служба президента Казахстана.

Поздравительные телеграммы главе Казахстана направили лидеры ряда стран. Среди них — президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Свои пожелания выразили также президенты Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии и Армении: Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и Ваагн Хачатурян.

К поздравлениям присоединились и другие высокопоставленные лица. В их числе — президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Сербии Александр Вучич.

Также Токаева поздравили президент Молдавии Майя Санду, президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и иные официальные представители.

День рождения Касым‑Жомарта Токаева — 17 мая, в этот день ему исполняется 73 года. Он возглавляет Казахстан с 2019 года.

Ранее Токаев поблагодарил российского и белорусского коллег Владимира Путина и Александра Лукашенко за содействие в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше. Благодарность была выражена в ходе телефонного разговора с главой РБ.