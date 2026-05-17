Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 08:52

Несколько квартир в Красногорске оказались повреждены после атаки дронов ВСУ

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

В Московской области в результате попадания беспилотника повреждён многоквартирный дом в Красногорске, пострадавших среди жителей нет. О ситуации 17 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, с раннего утра силы ПВО отражали атаку беспилотников на столичный регион.

«В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал», — написал он.

На местах работают экстренные службы, проводится оценка последствий.

В Сергиевом Посаде обломки украинских БПЛА повредили дома и машины
В Сергиевом Посаде обломки украинских БПЛА повредили дома и машины

Ранее в Лобне Московской области зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника на территорию медицинского учреждения. Инцидент обошёлся без пострадавших. Фрагменты БПЛА оказались на территории поликлиники в районе Красной Поляны.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar