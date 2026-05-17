Несколько квартир в Красногорске оказались повреждены после атаки дронов ВСУ

В Московской области в результате попадания беспилотника повреждён многоквартирный дом в Красногорске, пострадавших среди жителей нет. О ситуации 17 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, с раннего утра силы ПВО отражали атаку беспилотников на столичный регион.

«В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал», — написал он.

На местах работают экстренные службы, проводится оценка последствий.

Ранее в Лобне Московской области зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника на территорию медицинского учреждения. Инцидент обошёлся без пострадавших. Фрагменты БПЛА оказались на территории поликлиники в районе Красной Поляны.