Реальная информация о биологических лабораториях США долгое время оставалась закрытой для общественности. Сейчас Штаты пытаются показать, что команда президента Дональда Трампа якобы взялась исправить «ошибки» администрации его предшественника Джо Байдена и пресечь опасные исследования. Об этом рассказал «Царьграду» микробиолог Игорь Никулин.

Расследование охватит более 120 лабораторий, расположенных в 30 странах, включая Украину. Основной целью работы является выявление и остановка потенциально рискованных экспериментов с патогенными микроорганизмами, чтобы предотвратить угрозы глобальной биологической безопасности.

«Очевидно, что здесь сильно проявляется политическая игра. Сейчас демократы и республиканцы ведут ожесточённую борьбу. Первые пытаются отстранить президента Трампа и министра обороны Пита Хегсета», — подчеркнул эксперт.

А вот республиканцы пытаются нарыть компромат на Байдена, его администрацию и их союзников на Украине и в других странах.

Напомним, национальная разведка США намерена провести проверку свыше 120 биологических лабораторий за границей. В офисе директора разведки отметили, что более 40 из этих объектов находятся на территории Украины.