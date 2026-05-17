Путин по телефону обсудил с Токаевым подготовку своего визита в Астану

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы российский лидер поздравил казахстанского коллегу с днём рождения. Также обсуждались детали предстоящего государственного визита Путина в Астану и подготовка к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения», — говорится в сообщении Кремля.

Путин также выразил благодарность Токаеву за его присутствие в Москве на праздновании Дня Победы.

День рождения Касым‑Жомарта Токаева — 17 мая, в этот день ему исполняется 73 года. Он возглавляет Казахстан с 2019 года.

Ранее сообщалось, что президенты и главы правительств нескольких государств поздравили Касым‑Жомарта Токаева с днём рождения. В частности, свои пожелания выразили президенты Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии и Армении: Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и Ваагн Хачатурян.