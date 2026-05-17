Тайна группы Дятлова снова ожила: Па плёнке Золотарёва заметили странный след

Архивные фотоплёнки из дела о гибели группы Игоря Дятлова впервые полностью оцифровали в высоком разрешении. Как сообщает E1.RU, при детальном изучении старых кадров специалисты заметили детали, которые раньше оставались незамеченными.

Главной находкой стал дефект на плёнке Семёна Золотарёва — одного из участников рокового похода. Эксперты пришли к выводу, что носитель подвергался сильному тепловому воздействию.

Профессиональный фотограф Андрей Сафонов, работавший с материалами, рассматривает несколько причин такого повреждения. Самой вероятной он считает бытовую версию: камера могла перегреться во время ночёвки, когда туристы использовали печку в палатке.

«Они же вспоминают, что, когда они лежали в палатке, становилось слишком жарко и они переползали от этой печки. Переполз, а камеру забыл. И она продолжала жариться до утра. Такое тоже может быть», — предположил Сафонов.

При этом находка наверняка подогреет интерес сторонников альтернативных объяснений трагедии. Сам Сафонов не исключает, что в следах перегрева кто-то увидит аргумент в пользу «ракетной версии».

Все кадры, полученные после качественного сканирования, а также редкие архивные снимки собираются выложить на специально созданном интернет-портале.

Ранее журналисты обратились к нейросетям, чтобы проверить, как искусственный интеллект оценит одну из самых известных загадок XX века — гибель туристов группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году. ИИ изучил представленные документы, сопоставил их с материалами следствия и разобрал популярные версии трагедии. Для каждой гипотезы нейросеть привела аргументы за и против. Версию о нападении манси искусственный интеллект отверг как несостоятельную. Гипотезу о встрече туристов со снежным человеком он также признал крайне маловероятной.