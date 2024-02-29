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В России впервые обнародуют дневники и письма участников группы Дятлова

29 февраля, 16:13
Гибель туристов из группы Дятлова до сих пор окутана тайной. Обложка © Музей истории Екатеринбурга

Гибель туристов из группы Дятлова до сих пор окутана тайной. Обложка © Музей истории Екатеринбурга

В Екатеринбурге впервые покажут письма участников похода по горам Урала, возглавляемого Игорем Дятловым, пишет Ura.ru. Экспозицию подготовил Музей истории города к 65-летию таинственной гибели туристов.

  • В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
    В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
  • В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
    В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
  • В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
    В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
  • В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
    В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
  • В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru
    В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru

В Екатеринбурге пройдёт выставка в память о группе Дятлова. Фото © Ura.ru

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"Впервые осязаемо на выставке представлена переписка до похода, в которой Георгий Кривонищенко пишет письмо Николаю Тибо-Бриньолю, а Зина Колмогорова — Игорю Дятлову о подготовке к походу на Северный Урал", рассказал заведующий научно-исследовательского центра музея Евгений Бурденков.

Также на выставке будут и другие уникальные архивные документы: записка Николая Попова, в последний момент отказавшегося от экспедиции, и дневники участников группы Дятлова. В музее подчеркнули, что документы были проверены на подлинность, но пока ни разу не демонстрировались публично.

По словам Бурденкова, экспозиция не ставит целью вновь поднять все версии гибели туристов, а лишь хочет раскрыть личности погибших. Посетители смогут увидеть книги о дятловцах, их личные фотографии и вещи. Выставка продлится с 1 марта по 10 апреля этого года.

"Нормально было!": Турист из Петербурга прошёл босиком по снегу по следам группы Дятлова
"Нормально было!": Турист из Петербурга прошёл босиком по снегу по следам группы Дятлова

Напомним, туристы под руководством Игоря Дятлова погибли в Уральских горах 2 февраля 1959 года. Летом 2020 года Генеральная прокуратура России назвала сход лавины причиной трагедии, однако родственники туристов не верят в официальную версию. В ноябре 2023 года Life.ru писал, что по факту гибели дятловцев могут возбудить новое уголовное дело.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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