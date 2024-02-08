"Нормально было!": Турист из Петербурга прошёл босиком по снегу по следам группы Дятлова

Участники уральской экспедиции на перевал Дятлова, решившие в точности повторить маршрут мистически погибшей группы, уже находясь на печально известной горе Холатчахль, решили полностью погрузиться в атмосферу той трагедии. Ради этого они вызвались в носках пройти от палатки туристов до кедра — места, где нашли тела Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко.

Член экспедиции на перевал Дятлова в носках по снегу прошёл по следам трагически погибшей группы. Видео © VK / "Видео URA.RU"

В итоге на опасный эксперимент решился только Станислав Евдокимов из Петербурга. В беседе c Ura.ru он признался, что на деле всё было не так страшно, как можно подумать, и его носки даже не промокли.

"Нормально было! На склоне горы был твёрдый снег, а ниже, где ручьи и лес, начинаются сугробы — я шёл, проваливаясь по пояс. Но что удивительно: когда добрался до кедра и начал переобуваться, оказалось, что хлопковые носки, надетые под шерстяные, — сухие! Снег прилипает к шерстяным, и образуется такая снежная защита!" — пояснил турист.

Целью опыта, который в меньших масштабах проворачивали другие экспедиции, было узнать, откуда взялись "ледяные столбики" от следов дятловцев. Причём нынешней экспедиции помогла хорошая погода — минус 4–6 градусов, которые держались всё время, что туристы были на перевале.