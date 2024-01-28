Уральцы решили повторить маршрут группы Дятлова 1959 года

Екатеринбургские туристы решили повторить маршрут трагически погибшей в 1959 году группы Дятлова. По словам организатора экспедиции Алексея Королёва, поход продлится десять дней, а на самом перевале группа пробудет три ночи и даже проведёт некие эксперименты.

"Мы пройдём тем же самым маршрутом, которым 65 лет назад шла группа Игоря Дятлова: по реке Ауспии с заходом в те же ключевые точки маршрута (например, побываем на 41-м квартале). На самом перевале проведём три ночёвки — две на месте дятловской палатки и одну — в районе кедра (у которого нашли несколько тел. — Прим. Лайфа.). Также проведём ряд экспериментов", — рассказал он Ura.ru.

Жители Екатеринбурга ушли в поход по маршруту группы Дятлова 1959 года. Видео © VK / Видео Ura.ru

Королёв отметил, что в последний раз именно по этому маршруту ходили давно, 25 лет назад, так как на данный момент туристы предпочитают заходить на перевал по менее экстремальной наезженной дороге через базу Ильича. Исследователи также привлекут настоящих манси на снегоходах.