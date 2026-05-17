Село под Одессой может уйти в море из-за сползания и бездействия властей

В пригороде Одессы, в селе Санжейка, сохраняется риск разрушения береговой линии и возможного сползания территории в море. О ситуации рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

«В сети публикуют фото типа «Найди отличия. Санжейка зимой и летом» — а власти ничего не предпринимают», — написал он.

Он также отметил, что схожие процессы наблюдаются в районе Гагаринского плато, где в дорожном покрытии образовался и продолжает расширяться разлом. По утверждению Лебедева, местные службы не предпринимают оперативных мер для стабилизации ситуации, несмотря на потенциальные риски для инфраструктуры и населения.

