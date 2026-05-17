17 мая, 09:29

Степашин: РФ продолжит поддерживать Приднестровье, где живут «наши люди»

Тирасполь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martyn Jandula

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства для жителей Приднестровья. Это является логичным продолжением государственной политики по защите соотечественников за рубежом, заявил в беседе с kp.ru экс-премьер РФ Сергей Степашин.

«Всё идёт к тому, что Молдова теряет свою независимость и хочет стать Румынией, для меня это совершенно очевидно. Но мы своих не сдаём», — отметил политик.

Степашин напомнил о исторических связях региона с Россией и СССР: в начале 1990-х годов в Приднестровье проживали русские, украинцы и молдаване, большинство из которых считало себя гражданами Советского Союза.

Он также подчеркнул, что Приднестровье остаётся промышленно развитой территорией, но находится в составе Молдавии, где усиливается давление на русскоязычное население. Он выразил уверенность, что Россия будет продолжать поддерживать жителей региона и защищать их права.

Гуцул из СИЗО обвинила власти Молдавии в нарушении основного закона Гагаузии

Напомним, в пятницу Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощённую процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья. Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в регионе, смогут оформить российский паспорт по ускоренной схеме.

Владимир Озеров
