Гуцул из СИЗО обвинила власти Молдавии в нарушении основного закона Гагаузии

Кишинёв нарушил положения Уложения Гагаузии, которое закрепляет права автономии и её особый статус. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул, находящаяся в СИЗО. Заявление, опубликованное в телеграм-канале политика, передали через адвокатов.

«К сожалению, именно эти принципы в последние годы были грубо нарушены центральной властью», — указала Гуцул.

Она напомнила, что 14 мая в автономии отмечают годовщину принятия Уложения — основного закона Гагаузии. По её словам, вопреки этому документу её как главу автономии не включили в состав правительства Молдавии.

Хотя такой шаг предусмотрен обязанностями центральных властей, указывает Гуцул. Башкан также связала происходящее со своим задержанием, уголовным преследованием и попыткой ограничить исполнение мандата, который ей доверили жители Гагаузии.

Ранее сообщалось, что в августе Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы. Её обвинили в финансировании партии «Шор», запрещённой в Молдавии. Башкан Гагаузии назвала приговор политически мотивированным и заявила о репрессиях со стороны молдавского президента Майи Санду.