Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 00:02

Гуцул рассказала, что судебное заседание прошло в унизительных условиях

Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о давлении со стороны администрации пенитенциарного учреждения №13. По заявлению Гуцул, ей было отказано в праве лично присутствовать на судебном заседании. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Гуцул заявила, что очередное судебное заседание вновь сопровождалось унижениями со стороны администрации пенитенциарного учреждения. Ей и Светлане Попан не разрешили присутствовать на процессе лично, но дали наблюдать за происходящим онлайн из маленького душного помещения. Она отметила, что подобные условия были созданы намеренно, с целью унизить и проявить пренебрежение к их достоинству.

«Нам отказали в праве присутствовать на процессе лично и поместили в крошечное помещение, где невозможно было даже нормально дышать. Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно — чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству», — говорится в опубликованном сообщении.

Глава Гагаузской автономии подчеркнула, что подобное отношение недопустимо в правовом государстве и выразила намерение продолжать отстаивать свою невиновность, несмотря на оказываемое давление и попытки заставить её замолчать.

Зеленский ввёл санкции против Мизулиной, Пьера де Голля и Евгении Гуцул
Зеленский ввёл санкции против Мизулиной, Пьера де Голля и Евгении Гуцул

Напомним, что в августе власти Кишинёва вынесли Евгении Гуцул приговор в виде семи лет лишения свободы. Её обвинили в финансировании партии «Шор», деятельность которой запрещена на территории Молдавии. Гуцул назвала решение политически мотивированным, обвинив в репрессиях президента Майю Санду.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Евгения Гуцул
  • Приговор Гуцул
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar