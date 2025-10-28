Гуцул рассказала, что судебное заседание прошло в унизительных условиях

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о давлении со стороны администрации пенитенциарного учреждения №13. По заявлению Гуцул, ей было отказано в праве лично присутствовать на судебном заседании. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Гуцул заявила, что очередное судебное заседание вновь сопровождалось унижениями со стороны администрации пенитенциарного учреждения. Ей и Светлане Попан не разрешили присутствовать на процессе лично, но дали наблюдать за происходящим онлайн из маленького душного помещения. Она отметила, что подобные условия были созданы намеренно, с целью унизить и проявить пренебрежение к их достоинству.

«Нам отказали в праве присутствовать на процессе лично и поместили в крошечное помещение, где невозможно было даже нормально дышать. Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно — чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству», — говорится в опубликованном сообщении.

Глава Гагаузской автономии подчеркнула, что подобное отношение недопустимо в правовом государстве и выразила намерение продолжать отстаивать свою невиновность, несмотря на оказываемое давление и попытки заставить её замолчать.