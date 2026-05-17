Братья-хакеры отомстили за увольнение, но случайно записали преступления в Teams

Братья-близнецы Муниб и Сохаиб Ахтеры после увольнения из американской IT-компании случайно записали на Microsoft Teams собственные действия, которые затем стали уликой против них. Об этом пишет Ars Technica.

По данным издания, оба работали у федерального подрядчика Opexus. Компания решила расстаться с 34-летними братьями после того, как узнала об их прежних судимостях, связанных с кибермошенничеством и другими преступлениями.

После короткой встречи об увольнении один из братьев не завершил запись в Teams. В итоге программа несколько часов фиксировала, как они обсуждали доступ к VPN и удаление данных. Как следует из материалов суда, после увольнения были уничтожены 96 государственных баз данных.

Позже оба признали вину по предъявленным обвинениям, хотя Муниб Ахтер затем попытался отозвать признание. Самым абсурдным в этой истории стало то, что ключевую улику против них создали не следователи, а забытая запись рабочей видеовстречи.

