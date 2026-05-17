Хватит им помогать! В Финляндии призвали власти сбивать украинские дроны

Странам Прибалтики и Финляндии следует сбивать украинские беспилотники при нарушении их воздушного пространства. Такое мнение в соцсети Х высказал финский политический аналитик Сакари Линден.

Он отметил, что игнорирование подобных инцидентов может привести к тому, что страны региона будут восприняты как участники конфликта. Линден также высказал предположение о возможной реакции России в случае дальнейшей эскалации, заявив о рисках будущих военных ударов по территории этих государств.

Дополнительно он призвал страны региона рассмотреть вариант полного прекращения поддержки Украины в случае роста угроз безопасности. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о защите воздушного пространства стран Прибалтики и Финляндии.

Ранее в Финляндии заявили, что правоохранительные органы не будут проводить расследование в связи с появлением в воздушном пространстве страны беспилотников, которые могли нести взрывчатку. Предварительное расследование проводится только в случае падения дрона на землю.