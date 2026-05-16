Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что военную помощь Киеву следует немедленно прекратить после сообщений о нарушениях воздушного пространства Финляндии. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мое послание Зеленскому предельно ясно: вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь», — отметил он.

Он также отметил, что конфликт на Украине постепенно усиливает напряжённость в отношениях между Хельсинки и Москвой. Ещё недавно между странами сохранялся иной уровень взаимодействия, однако текущие события изменили ситуацию.