Зеленскому пришло опасное послание из Финляндии после залёта БПЛА
Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что военную помощь Киеву следует немедленно прекратить после сообщений о нарушениях воздушного пространства Финляндии. Об этом он написал в соцсети Х.
«Мое послание Зеленскому предельно ясно: вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь», — отметил он.
Он также отметил, что конфликт на Украине постепенно усиливает напряжённость в отношениях между Хельсинки и Москвой. Ещё недавно между странами сохранялся иной уровень взаимодействия, однако текущие события изменили ситуацию.
Ранее в Финляндии из-за залёта дронов закрывали столичный аэропорт на несколько часов. Позже власти объявили, что угроза миновала. А президент Александр Стубб заверил, что не видит в случившемся военной угрозы. А полиция заявила, что не будет проводить расследование, поскольку дроны в итоге не упали на территорию страны.
