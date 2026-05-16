16 мая, 07:57

Зеленскому пришло опасное послание из Финляндии после залёта БПЛА

Финский политик Мема призвал прекратить военную помощь ВСУ после залёта БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что военную помощь Киеву следует немедленно прекратить после сообщений о нарушениях воздушного пространства Финляндии. Об этом он написал в соцсети Х.

«Мое послание Зеленскому предельно ясно: вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь», — отметил он.

Он также отметил, что конфликт на Украине постепенно усиливает напряжённость в отношениях между Хельсинки и Москвой. Ещё недавно между странами сохранялся иной уровень взаимодействия, однако текущие события изменили ситуацию.

Министр обороны Финляндии осудил нарушение воздушного пространства дронами ВСУ

Ранее в Финляндии из-за залёта дронов закрывали столичный аэропорт на несколько часов. Позже власти объявили, что угроза миновала. А президент Александр Стубб заверил, что не видит в случившемся военной угрозы. А полиция заявила, что не будет проводить расследование, поскольку дроны в итоге не упали на территорию страны.

Милена Скрипальщикова
