Обломки БПЛА ВСУ повредили жилой многоэтажный дом в подмосковном Дедовске

В подмосковном Дедовске (часть муниципального округа Истра) украинский беспилотник попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«В Истре попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Истре повреждены шесть частных домов в посёлке Агрогородок. Пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, заверил губернатор.

Ранее сообщалось, что ночная атака дронов на Россию стала самой массовой с начала года. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 556 беспилотников.