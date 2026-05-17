Обломки БПЛА ВСУ повредили жилой многоэтажный дом в подмосковном Дедовске
Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»
В подмосковном Дедовске (часть муниципального округа Истра) украинский беспилотник попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В Истре попадание БПЛА в жилые дома: многоквартирный в Дедовске», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Истре повреждены шесть частных домов в посёлке Агрогородок. Пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, заверил губернатор.
Ранее сообщалось, что ночная атака дронов на Россию стала самой массовой с начала года. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 556 беспилотников.
