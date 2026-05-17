Экстренное предупреждение МЧС: Что ждёт Москву вечером 17 мая

Москвичей экстренно предупредили о резком ухудшении погоды — во второй половине воскресенья 17 мая на город обрушатся ливень, гроза и град. Соответствующее предупреждение распространило столичное управление МЧС.

По данным синоптиков Росгидромета, непогода продлится с 15:00 до 21:00 17 мая. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. В ночь на понедельник с 01:00 до 08:00 в отдельных районах, прежде всего в ТиНАО, ожидается туман с видимостью от двухсот до 700 метров.

Спасатели предупреждают о возможных повреждениях линий электропередач, падении деревьев и слабо укреплённых конструкций, что грозит заторами и травмами. Разряды молний могут поразить объекты без громоотводов. Также прогнозируются подтопления дорожного полотна и рост числа ДТП.

Водителям рекомендовано значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегая резких манёвров. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Жителей просят не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей об аномальной жаре, которая накроет столицу на следующей неделе. По его прогнозу, температура может подняться до 31 градуса тепла. Уже 18 мая воздух прогреется до +27…+30. Во вторник столбики термометров вплотную приблизятся к 30-грудсной отметке. Метеоролог не исключил, что в середине недели могут пасть температурные рекорды, держащиеся с конца XIX века и 2014 года.