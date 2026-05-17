Без врачей и в наручниках: Арестантка родила в зале суда на глазах у смеющихся полицейских

В американском штате Нью-Йорк произошёл вопиющий инцидент с нарушением прав человека. У 33-летней Саманты Радаццо, арестованной по обвинению в хранении наркотиков, начались роды прямо в зале суда.

По данным издания The Independent, женщина была прикована наручниками к скамье подсудимых. Внезапно у неё отошли воды. Из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи будущей матери пришлось рожать прямо на глазах у судьи, полицейских и секретарей.

Источники сообщают, что некоторые сотрудники суда позволили себе отпускать едкие шутки в адрес роженицы. Младенец, к счастью, выжил. Однако правозащитники уже потребовали провести тщательное расследование этого случая.

Несколько неправительственных организаций выступили с совместным заявлением, выразив глубокую обеспокоенность. Они настаивают на срочном пересмотре правил содержания под стражей беременных женщин в США. По их мнению, то, что произошло в этом суде, — позор для всей судебной системы.

Ранее в США уже были случаи, когда рожениц приковывали к больничным койкам или надевали на них наручники во время схваток. Администрация тюрьмы, где содержалась Радаццо, пока отказывается от комментариев. Расследование проводит местная прокуратура.

Ранее стало известно, что пособие для студенток по беременности и родам в России выросло в 4 раза. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в 4 раза — это более 96 тысяч рублей.