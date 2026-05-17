17 мая, 10:38

Без врачей и в наручниках: Арестантка родила в зале суда на глазах у смеющихся полицейских

Обложка © freepik / rawpixel.com

В американском штате Нью-Йорк произошёл вопиющий инцидент с нарушением прав человека. У 33-летней Саманты Радаццо, арестованной по обвинению в хранении наркотиков, начались роды прямо в зале суда.

По данным издания The Independent, женщина была прикована наручниками к скамье подсудимых. Внезапно у неё отошли воды. Из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи будущей матери пришлось рожать прямо на глазах у судьи, полицейских и секретарей.

Источники сообщают, что некоторые сотрудники суда позволили себе отпускать едкие шутки в адрес роженицы. Младенец, к счастью, выжил. Однако правозащитники уже потребовали провести тщательное расследование этого случая.

Несколько неправительственных организаций выступили с совместным заявлением, выразив глубокую обеспокоенность. Они настаивают на срочном пересмотре правил содержания под стражей беременных женщин в США. По их мнению, то, что произошло в этом суде, — позор для всей судебной системы.

Ранее в США уже были случаи, когда рожениц приковывали к больничным койкам или надевали на них наручники во время схваток. Администрация тюрьмы, где содержалась Радаццо, пока отказывается от комментариев. Расследование проводит местная прокуратура.

Дарья Денисова
