Учительница Путина назвала нынешний этап его президентства самым сложным
Владимир Путин и его первая школьная учительница Вера Гуревич. Обложка © Алексей Никольский/ТАСС
Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич согласилась с мнением, что последние годы президентства являются для её бывшего ученика самыми сложными. Свою оценку она дала в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Согласна», — коротко ответила Вера Дмитриевна на соответствующий вопрос корреспондента.
Она была классным руководителем будущего главы государства в ленинградской школе №193, где Путин проучился с 1 по 8 класс. Педагог продолжает внимательно следить за судьбой своего выдающегося воспитанника.
Ранее Вера Гуревич заявила, что гордится своим бывшим учеником, который вырос настоящим патриотом и не отделяет себя от народа. По её словам, российский лидер искренне любит свою страну и с уважением относится к её жителям. Она считает, что её воспитание было правильным, раз Путин ценит тружеников и всегда остаётся близок к простым людям.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.