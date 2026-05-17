Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич согласилась с мнением, что последние годы президентства являются для её бывшего ученика самыми сложными. Свою оценку она дала в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Она была классным руководителем будущего главы государства в ленинградской школе №193, где Путин проучился с 1 по 8 класс. Педагог продолжает внимательно следить за судьбой своего выдающегося воспитанника.

Ранее Вера Гуревич заявила, что гордится своим бывшим учеником, который вырос настоящим патриотом и не отделяет себя от народа. По её словам, российский лидер искренне любит свою страну и с уважением относится к её жителям. Она считает, что её воспитание было правильным, раз Путин ценит тружеников и всегда остаётся близок к простым людям.