Ослепнуть за один вечер: Врач развеяла миф о безопасности домашнего самогона

Домашний самогон может представлять смертельную угрозу для здоровья, несмотря на распространённое мнение о его «натуральности». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик.

Главным риском домашнего алкоголя остаётся метанол, который образуется при брожении сахарной или фруктовой браги. По словам врача, в кустарных условиях практически невозможно полностью отделить опасное вещество от этилового спирта. При этом угрозу представляет не только сам метанол, но и продукты его распада.

«Всего 10 миллилитров метанола могут вызвать слепоту, а доза от 30 миллилитров считается смертельной», — сказала она.

Чистик пояснила, что в организме это соединение превращается в формальдегид и муравьиную кислоту. Эти вещества способны разрушать клетки мозга и зрительный нерв. Дополнительную опасность создают сивушные масла — смесь различных спиртов, которая усиливает токсическое воздействие алкоголя. Именно они, как отметила гастроэнтеролог, вызывают резкий запах напитка и тяжёлое похмелье.

Первые симптомы отравления могут проявиться лишь спустя 12–24 часа после употребления. Среди признаков — головная боль, тошнота, светобоязнь и ощущение тумана перед глазами. Многие принимают такое состояние за обычное похмелье, однако без экстренной помощи человек рискует потерять зрение или столкнуться с отёком мозга, предупредила врач.

