17 мая, 10:48

Удар беспилотника вызвал пожар возле АЭС «Барака» в ОАЭ

Обложка © Wikipedia

В Объединённых Арабских Эмиратах зафиксирована атака с применением беспилотного летательного аппарата. Целью стал район расположения атомной электростанции «Барака» на западе страны. Об этом сообщил Национальный центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби.

«Власти Абу-Даби отреагировали на пожар, вспыхнувший в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра атомной электростанции «Барака» в районе Аль-Дафра в результате удара беспилотника. О пострадавших не сообщается, инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности», — говорится в заявлении центра в соцсети Х.

В результате удара возник пожар, который оперативно потушили прибывшие расчёты. К счастью, никто из персонала и сотрудников безопасности не пострадал. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах нормы.

АЭС «Барака» (Barakah) в ОАЭ — первая атомная станция в арабском мире. Состоит из четырёх реакторов APR-1400 общей мощностью ~5600 МВт, построенных консорциумом KEPCO. Последний блок введён в строй в сентябре 2024 года. «Барака» покрывает до 25% потребностей ОАЭ в электроэнергии с нулевым углеродным следом.

WSJ: ОАЭ могли атаковать нефтеперерабатывающий завод в Иране
Ранее сообщалось, что США предложили ОАЭ захватить иранский остров Лаван. По данным СМИ, представители Вашингтона потребовали от Абу-Даби активнее включиться в конфликт с Тегераном.

Дарья Денисова
