«Кремень-характер от отца»: Учительница Путина рассказала, почему он выдержит любые вызовы

Первая учительница Владимира Путина Вера Гуревич в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» выразила полную уверенность в том, что президент России обладает достаточной внутренней силой, чтобы преодолеть все предстоящие испытания. По её словам, этот внутренний стержень, который унаследован от отца главы государства, отличавшегося несгибаемой волей.

«Хватит, потому что у него характер путинский. Это от отца досталось, у отца был кремень-характер», — сказала Гуревич.

Гуревич не сомневается в способности Путина провести через эти трудности как себя, так и всю страну.

Ранее Вера Гуревич рассказала о разговоре, который произошёл после того, как её бывший ученик занял пост главы государства. Она процитировала шутливое заявление Путина: «Хватит командовать, теперь командовать буду я!».