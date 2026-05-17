Кличко: В Киеве гремят взрывы
В Киеве зафиксированы взрывы на фоне атаки беспилотников. В городе задействована система противовоздушной обороны. Сообщение об обстановке в столице Украины опубликовал мэр города Виталий Кличко.
«В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях», — написал Кличков соцсетях.
Ранее в Харьковской области подразделения беспилотных систем группировки «Север» за неделю вывели из строя около десяти артиллерийских установок ВСУ. Операторы применяют тактику «карусели»: после обнаружения цели первый беспилотник сразу идёт в атаку, а следующий аппарат уже заранее занимает позицию для продолжения удара.
