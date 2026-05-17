Стальной удар: Украина может потерять миллиард евро из-за новых правил ЕС

Сильное сокращение импортных квот на сталь в Евросоюзе может привести к серьёзным потерям для украинской экономики. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Европейская комиссия готовит уменьшение квот на ввоз стали почти на 47% с 1 июля. Помимо этого, обсуждается введение пошлины в размере 50% на объёмы, превышающие установленный лимит. Причиной называют переизбыток продукции на мировом рынке и рост поставок, который, по оценке ЕС, негативно повлиял на занятость в металлургическом секторе Европы.

Для Украины такие изменения могут оказаться критичными, поскольку значительная часть экспорта металла направляется именно в страны Евросоюза. В прошлом году поставки составили около 2,65 млн тонн, что сделало ЕС главным рынком сбыта. Экономические потери от сокращения квот в Киеве оценивают примерно в 1 млрд евро, что может заметно ударить по валютным поступлениям страны.

В компании Metinvest считают, что при ограничении доступа к европейскому рынку украинская металлургия столкнётся с серьёзными трудностями в конкуренции с производителями из России и Турции, где себестоимость ниже. В Брюсселе при этом заявляют о готовности учитывать «сложную ситуацию Украины» и рассматривают варианты отдельных условий поставок.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в ближайшей перспективе вряд ли станет публично менять подход к поддержке Киева, несмотря на коррупционные скандалы. Брюссель может усилить скрытое влияние на работу украинских антикоррупционных органов, не пересматривая официальную линию сотрудничества.