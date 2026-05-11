ЕС готовит первый транш Украине из военного пакета на €90 млрд

Еврокомиссия планирует уже в ближайшие дни начать перечисление средств Украине в рамках крупной программы военного финансирования объёмом 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Об этом сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

«Мы рассчитываем направить первый транш уже на следующей неделе», — сказала она.

Ранее сообщалось о смене подхода Евросоюза к финансовой поддержке Украины. Речь идёт о пакете кредитной помощи объёмом 90 млрд евро. Брюссель, по сути, переходит от краткосрочной поддержки к финансированию долгосрочных боевых действий.