«От всего сердца»: Учительница Путина вспомнила его подарок из студенческой юности

Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась в беседе с Павлом Зарубиным для ИС «Вести» историей о щедром жесте своего бывшего ученика. Она рассказала, как Путин, будучи студентом, подарил ей уральский самоцвет. Этот подарок был сделан в знак благодарности за годы обучения в ленинградской школе №193, где он провёл с первого по восьмой класс под её классным руководством.

Гуревич особо отметила вежливость и учтивость Путина, вспомнив, как он с почтением произнёс: «Разрешите, пожалуйста, преподнести вам от всего сердца».

Источник средств для этого подарка – заработок Путина в студенческом отряде, где он осваивал плотницкое ремесло.

Ранее Вера Гуревич рассказала о разговоре, который произошёл после того, как её бывший ученик занял пост главы государства. Она процитировала шутливое заявление Путина: «Хватит командовать, теперь командовать буду я!».